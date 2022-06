“Avroviziya” təmsilçimiz Səmra Rəhimli Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində istirahət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səmra bu dəfə Şeyx Zayed məscidini ziyarət edib.



Müğənni oradan başı örtülü fotolarını izləyiciləri bölüşüb.

