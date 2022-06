Bakının Yasamal rayonu Məhəmməd Xiyabanı küçəsində ölümlə nəticələnən qəza baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, piyada keçidindən keçən 2005-ci il təvəllüdlü Səlimov Məhəmməd Mehman oğlunu “Porsche” markalı avtomobili idarə edən Ağazadə Çingiz Əkrəm oğlu vurub. Piyada hadisə yerində ölüb.

Sürücü isə polislər tərəfindən saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.