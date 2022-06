İngiltərədə meymunçiçəyinə yoluxanların sayı 104 nəfərə çatıb.

Metbuat.az İngiltərə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, meymunçiçəyinə yoluxanların 99%-i kişilərdir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, 28 ölkədə 1285 nəfər bu virusa yoluxub. Afrikadan başqa heç bir ölkədə meymunçiçəyindən ölən olmayıb. Ən çox yoluxma sayı isə İspaniya, Almaniya, Kanada və İngiltərədədir.

