Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə vəzifə Günay Quluzadəyə həvalə edilib.

Xatırladaq ki, o, əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin Media və kommunikasiya şöbəsində fəaliyyət göstərib.

