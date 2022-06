“Rusiya hücumları dayandırarsa, Ukrayna danışıqları bərpa edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna tərəfinin nəticəsi olmayacaq müzakirələrə ayıracaq vaxtı yoxdur. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.