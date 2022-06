Ukrayna ordusundan BÖYÜK UĞUR: Xersona çatdılar

Ukraynalı hərbçilər Xerson şəhərinə 10 kilometr məsafəyə qədər yaxınlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ukraynalı hərbçilər videomüraciət yayımlayıb. Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç də Ukrayna ordusunun Xerson istiqamətində uğurlar qazandığını təsdiq etsə də, ordunun mövqeyi barədə açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun Xerson istiqamətində əks-hücuma keçdiyi barədə məlumatlar yayılmışdı. Bir neçə qəsəbənin azad edildiyi deyilir. Xerson Rusiya ordusu tərəfindən müharibənin ilk günlərində işğal edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.