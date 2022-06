Meyxanaçılar arasında deyişmə zamanı yenidən gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az AzVision.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə Bakının Hökməli kəndində toy məclislərinin birində söz ustaları arasında dava düşüb.

Meyxanaçılardan Baləlinin həmkarına qarşı işlətdiyi sözlər onu özündən çıxarıb.



Həmin mübahisəni əks etdirən videonu təqdim edirik:

