Fransa Rusiya-Ukrayna müharibəsinə görə hərbi xərclərlə bağlı planı dəyişdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron belə açıqlama verib. O bildirib ki, məsələ ilə bağlı müvafiq dairələrə təlimat verilib. Xərcləmə planları dəyərləndiriləndən sonra yekun qərarlar qəbul ediləcək.

Makronun sözlərinə görə, ordunun daha güclü olması üçün əlavə xərclərə ehtiyac var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.