Qurban Qurbanov: "Çempionlar Liqasında zəif komanda olmur"

xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" FK Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində Polşanın "Lex" klubu ilə qarşılaşacaq.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, püşkün nəticəsinə münasibət bildirən klubun baş məşqçisi Qurban Qurbanov bildirib ki, komanda rəqibə qarşı daha da güclü çalışacaq:

“Daha əvvəl də qeyd etmişdim ki, Çempionlar Liqasında zəif komanda olmur. Bütün komandalar öz ölkəsinin çempionlarıdır. Avrokuboklarda iştirak edən komandaların təcrübəsi çoxalıb. Hər bir rəqib həm klub olaraq, həm də komanda olaraq çox ciddi hazırlaşır. Bütün komandalar anlayır ki, bu turnirdə uğurlu çıxış etmək həm gələcək perspektivləri baxımından vacibdir, həm də maddi üstünlüklər əldə etmək olar. Çempionlar Liqasının bu təsinfat mərhələsində potensial rəqiblərimiz arasında ən güclü komandalarından biri “Lex” idi. "Lex" bu il yaranışının 100 illiyini qeyd edir. 2022-ci ilə xüsusi yanaşırlar. Əbəs yerə deyil ki, 7 il sonra Polşa çempionu oldular. Bu komanda da püşkdə bizə rəqib oldu. Hər bir rəqibə qarşı ciddi hazırlaşırıq. İnanıram ki, püşkdə bu rəqibin düşməsi bizi və futbolçuları daha da məsuliyyətli edəcək. Futbolçuların çoxunun istirahətə vaxtı yoxdur. Öncə bu rəqibə qarşı öz idman formamızı yaxşılaşdırmalıyıq. İnşallah, çalışacağıq ki, ən düzgününü, doğrusunu edək. Həqiqətən çox ciddi rəqibdir. Az vaxtda çalışmalıyıq ki, rəqibə qarşı çox düzgün hazırlıq keçək”.

