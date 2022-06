UEFA Konfrans Liqasında 2022/2023 mövsümünün ilk püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərindəki tədbirdə I təsnifat mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.

Bu raundun oyunları iyulun 7-si və 14-də keçiriləcək.

Azərbaycanı təmsil edəcək "Neftçi", "Zirə" və "Qəbələ" komandaları mübarizəyə II təsnifat mərhələsindən qoşulacaqlar. Bu mərhələnin püşkü iyulun 15-də atılacaq.

