Sabah Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarları istirahət günlərinin qrafikinə uyğun fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.

Qeyri-iş günlərində hərəkətdə olan qatarların siyahısı ilə tanış olmaq üçün linkə keçid edə bilərsiniz: https://ticket.ady.az

