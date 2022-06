ABŞ-dan Rusiya barədə İNANILMAZ HƏMLƏ: Sanksiya tətbiq etsə də... - Dünyanı belə aldadırlar

ABŞ hökuməti qida məhsullarının qiyməti artdığına görə, yerli şirkətləri gizlicə rus gübrəsini və taxılını almağa, idxalı artırmağa təşviq etdiyi üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg” məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar ABŞ-da ehtiyatları ciddi şəkildə azaldıb. Dünya miqyasında qida böhranı ABŞ-ı idxalı artırmağa vadar edib.

İdxalın artırılması isə rus məhsulları sayəsində mümkündür. Bununla belə qeyd edilir ki, bu il Rusiyadan qərb ölkələrinə gübrə ixracı 24 faiz azalıb.

