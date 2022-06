Türk kəşfiyyatı İranın qisas əməliyyatının qarşısını aldı - Tehranın həmləsi boşa çıxdı

İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun yüksək rütbəli zabitlərinin şübhəli ölümlərinə görə, İsraili ittiham edən Tehran, qisas almaq qərarına gəlib.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, bu məqsədlə İran Türkiyəyə gələn israilli turistləri qaçırmağa cəhd göstərib. Lakin türk kəşfiyyatı MOSSAD-ın məlumatı əsasında iranlıların həmləsinə mane olub.

İsrailin xarici işlər naziri Yair Lapid Türkiyəyə İsrail vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün ortaya qoyduğu səylərə görə təşəkkür edib.

