“Azərbaycanda rus bölməsi üzrə siniflərin bağlanması ilə bağlı məsələ müzakirə mövzusu deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

Nazir qeyd edib ki, hazırda tədrisi digər dillərdə aparılan məktəblərin I siniflərinə şagird qəbulu prosesi davam edir.

