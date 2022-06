Nağd ödənişlərin tədricən tarixə qovuşduğu vaxtda, artıq üzərinizdə kart gəzdirməyə də ehtiyac qalmır. Sadəcə telefon və ya saat kartın yaratdığı funksiyaları həyata keçirmək imkanındadır. Hazırda on minlərlə "Unibank" müştərisi bank kartından istifadə etmədən, özalış-verişini "Apple Pay" və "Apple Watch" vasitəsilə həyata keçirir, hətta UTM-lərdən nağd pulu da öz telefon və saatları vasitəsilə nağdlaşdıra bilirlər.

Unibank ölkədə bu xidmətin aktiv olduğu ilk banklardandır. Təkcə bu ilin ilk 5 ayı ərzində Unibank müştərilərinin Apple Pay əməliyyatlarının sayı 1 milyonu ötüb. Bu xidmət müştərilərə telefon və digər cihazlarla rahat və sürətli ödəniş həyata keçirmək imkanı yaradır və əlavə üstünlüklər verir.

Apple Pay vasitəsilə ödəniş etmək hansı üstünlükləri qazandırır?

-Üzərinizdə nağd pul və bank kartı daşımağa ehtiyac qalmır;

- Təhlükəsizdir;

- Ödəniş prosesi çox asandır;

- Sürətlidir;

- Daha çox keşbek qazandırır.

Unibank kartınız varsa, dünyanın istənilən marketində(həmçinin onlayn marketlərdə) Apple Pay-lə 10 AZN-dən yuxarı etdiyiniz hər bir ödənişin 5%-i kartınıza geri qayıdır. Apple Pay vasitəsilə dünyanın hər bir kafe-restoran və yanacaqdoldurma məntəqələrində ödənişlərdə də yüksək- 5%-lik keşbek qazanmaq imkanınız var. Daha ətraflı bu linkdən (https://unibank.az/cards/goto?language=az&name=cashback) öyrənə bilərsiniz.

Əgər iPhone smartfonunuz və ya Apple Watch-nuz var, amma Unibank kartınız yoxdursa, demək indi market, kafe-restoran və YDM-lərdə etdiyiniz hər alış-verişdə 5% keşbek itirirsizniz. Unibank kartına sahib olmağınız isə çox asandır. Sadəcə Unibank filialına yaxınlaşırsız və yerində, dərhal, üstəlik də pulsuz UCard əldə edirsiniz.

Bankın məhsul və xidmətləri ilə bağlı ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud facebook, twitter və instagram səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank, https://www.instagram.com/unibank.az/) əldə etmək olar.

Unibank-Sənin Bankın!

