Rusiya ordusunun Ukraynada daha bir polkovniki həlak olub.

Metbuat.az Ukraynanın hərbi mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, hərbi təbliğatçı polkovnik Sergey Postnov məhv edilib. Məlumata görə, Xarkov və Luqansk vilayətlərindəki hərbi əməliyyatlarda iştirak edən polkovnik, Ukraynada təbliğat filmləri çəkib. Sergey Postnovun lentə aldığı videolarda rus hərbçilərin uğurlarından bəhs edilirmiş.

