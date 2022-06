Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasının birinci ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Cənab Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Can Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin 15 iyun 2021-ci ildə imzaladığı Şuşa Bəyannaməsi ilə Türkiyə və Azərbaycan ittifaqı daha da möhkəmləndi. Bəyannamənin ildönümü mübarək!".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.