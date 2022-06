Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Şuşa Bəyannaməsinin birinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, paylaşımda deyilir:

"Qardaş ölkələr – Türkiyə və Azərbaycan arasında müttəfiqlik münasibətlərinə dair tarixi Şuşa Bəyannaməsinin 1-ci ildönümünü qürurla qeyd edirik. "Bir millət, iki dövlət" şüarını sözlə deyil, əməllərimizlə həyata keçiririk. Yaşasın Azərbaycan-Türkiye qardaşlığı və müttəfiqliyi!”

