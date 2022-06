Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov iyunun 23-24-də Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir kii, bu barədə Rusiya XİN-in sözçüsü Mariya Zaxarova brifinqdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, S.Lavrov Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşəcək.

