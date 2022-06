Bakıda yolda aparılan təmir işləri tıxaca səbəb olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Abdulvahab Salamzadə küçəsində Yasamal Rayon Polis İdarəsinin qarşısında, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində aparılan təmir işləri nəqliyyatın hərəkətində sıxlığa səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.