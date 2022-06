"Qəbələ" klubunun UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elmar Baxşıyevin baş məşqçi olduğu komanda bu raundda “Fehervar” (Macarıstan) ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasında II təsnifat mərhələsinin oyunları 21 - 28 iyulda olacaq.

