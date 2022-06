Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin 28-30 iyun tarixlərində İspaniyanın Madrid şəhərində keçiriləcək NATO sammitində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq məlumat yayıb.

NATO-nun yeddi ölkəsinin liderlərinin görüşündən sonra Haaqada keçirilən brifinqdə Baş katib Ukraynanın gələcəkdə güclü köməyə ehtiyacı olduğunu vurğulayıb.

