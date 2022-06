Xəbər verdiyimiz kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 50 nəfər Vətən müharibəsi əlilinə “Xəzər” markalı minik avtomobili təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan biri də Vətən Müharibəsində hər iki ayağını itirən Camal Alxasovdur.



Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə C.Alxasov “Cəsur döyüşçü”, “Qubadlının azad olunmasına görə” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.

