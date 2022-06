Gürcüstanda meymunçiçəyinə ilk yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai sağlamlıq Milli Mərkəzi məlumat yayıb.

Yoluxan şəxsin xəstəliyi mülayim keçirdiyi, mwvafiq müalicədən sonra səhiyyə müəssisəsindən evə buraxıldığı bildirib.

Qeyd olunub ki, yoluxan şəxs virusu yüngül formada keçirib və müvafiq müalicədən sonra evə buraxılıb. Onun Avropaya səfər etdiyi qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.