Dünən Ay Yerə çox yaxın olduğu üçün Super Ay və ya bədirlənmiş Ay kimi tanınan bir fenomen baş verib.

Metbuat.az "The Guardian" nəşrinə istinadən bədirlənmiş Ayın düyanın müxtəlif yerlərindən çəkilmiş fotolarını təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.