Avropa Şurası yanında bir qrup səfir Ağdama səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov “Tvitter”də paylaşım edib.

Emin Hüseynov bildirib ki, qonaqlar Ağdamda erməni vandalizminin qurbanı olan tarixi abidələrlə tanış olub. Səfirlərə yenidənqurma işləri və gələcək planlar haqda məlumat verilib.

