Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Fatih Dönməz iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fatih Dönməz bu barədə "Twitter" hesabında yazıb.

O qeyd edib ki, görüşdə Azərbaycanla enerji sahəsində hazırki əməkdaşlığı daha yüksək səviyyələrə aparacaq məsələlər müzakirə olunub.

