ABŞ-ın Federal Rezerv Sistemi (FED) uçot dərəcəsini dəyişib

Metbuat.az xəbər verir ki, uçot dərəcəsi 75 bənd artırılaraq 1,50-1,75% həddində müəyyən edilib. Bu, 1994-cü ildən sonra ən böyük artımdır.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə FED-in rəhbəri Jerom Pauel iyunun ortalarında və iyulun sonunda uçot dərəcəsinin artırılacağını bildirmişdi. Məqsəd kimi daxili istehlakın artmasının qarşısını almaq göstərilmişdi.

