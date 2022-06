Bakıda restoranların birində yeməkdən boğulan kişi restoranın əməkdaşı tərəfindən xilas olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial mediada yayılıb. Ofisiant boğulan şəxsə kömək etmək üçün ona yaxınlaşıb və dərhal müdaxilə edib. Restoranın qonağının xarici vətəndaş olduğu deyilir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

