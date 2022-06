İlham Əliyev IX Qlobal Bakı Forumunda çıxış edir - CANLI

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusunda keçirilən IX Qlobal Bakı Forumu başlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev IX Qlobal Bakı Forumunda açılış nitqi ilə çıxış edir:



Qeyd edək ki, builki forumda dünyanın 50-dən çox ölkəsindən ali və yüksək səviyyəli nümayəndələr, sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəsmiləri, eləcə də digər nüfuzlu qonaqlar iştirak edir.

