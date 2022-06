Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər üzərində çalışıram - İlham Əliyev

“Azərbaycan Prezidenti olaraq mən ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər üzərində çalışıram”.

Metbuat.az “Report”a istinadla xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusunda keçirilən Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində deyib.

“Azərbaycan müharibədə qalib gəldi. Bu müharibə beynəlxalq hüququ, ədaləti bərpa edən müharibə idi. Bu gün biz əməkdaşlıq qurmaq istəyirik. Ermənistanla münasibətlərin normallaşddırılması təklifini biz etmişik”,- Prezident vurğulayıb.

