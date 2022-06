Ukraynada İNANILMAZ HADİSƏLƏR baş verir: Rus hərbçilər Ukrayna ordusunun tərəfinə keçdi

Ukraynada çox sayda rus yerli ordunun sıralarına qoşularaq, rus qüvvələrinə qarşı döyüşməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Daily Mail” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ukrayna ordusunun sıralarına qoşulanlar arasında əsasən son illərdə Rusiyadan Ukraynaya köçən, Prezident Vladimir Putinə qarşı mövqeyi ilə seçilən şəxslərdən ibarətdir. Məlumata görə, əsir düşən rus hərbçilər arasında da mövqeyini dəyişərək, Ukrayna ordusu sıralarında döyüşənlər var.

Qəzetin məlumatına görə, Rusiya ordusuna qarşı döyüşənlər arasında “Gazprombank”ın rəhbərinin keçmiş köməkçisi İqor Volobuev də var. Volobuev Rusiya vətəndaşı olmasına baxmayaraq, işğaldan sonra Ukrayna ordusu sıralarına qoşulan ən yüksək rütbəli şəxsdir.

