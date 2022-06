Artıq Zəngəzur dəhlizi də açılmalıdır - Binəli Yıldırım

"Artıq Zəngəzur dəhlizi də açılmalıdır. Çünki bu dəhliz Avrpopa və Asiya arasında əlaqənin daha effektiv bərpası, ticarət əlaqələrinin inkişafı baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir”.

Metbuat.az “Report”a istinadla xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti) sədrinin birinci müavini, Türk Dövlətləri Təşkilatı Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusunda IX Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində deyib.

Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Minsk qrupunun 26 illik fəaliyyəti heç bir nəticə verməyib və Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.