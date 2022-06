"Səbail" futbolçusu Rauf Əliyevlə vidalaşıb.

Metbuat.az klubun rəsmi feysbuk səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı hücumçu ilə başa çatan müqavilənin müddəti uzadılmayıb.

