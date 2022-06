Zelenskiyə qarşı sui-qəsd cəhdi oldu - "Planı Rusiya qurub"

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyə qarşı növbəti dəfə sui-qəsd cəhdi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Rusiyanın hərbi əməliyyatlarından sonra Zelenskiyə qarşı çox sayda sui-qəsd cəhdi olub. Açıqlamada bildirilir ki, əldə edilən məlumatlarlar əsasında Zelenskiyə qarşı növbəti terror hücumunun qarşısı alınıb.

Terror planın Rusiya tərəfindən qurulduğu deyilir. Detallar barədə ətraflı açıqlama verilməyib. Açıqlamaya görə, Rusiyanın hücumlarına qarşı Ukrayna xüsusi qruplar qurub.

