Putinin “SOYUQ PLANLARI”: Mübarizə heç kimin ağlına gəlməyən bölgəyə daşınır

Rusiya şimal qütbündə hərbi bazalar inşa edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın “Marko Cvitas” elmi mərkəzi hesabat yayıb. Bildirilir ki, hərbi bazaların tikilməsində Çin Rusiyaya fəal dəstək verir. Prezident Vladimir Putinin məqsədi Arktik bölgəsini “gələcəyin mübarizə meydanına” çevirməkdir. Hesabatda Qərb ölkələrinə Putinin planları ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Məlumata görə, Rusiya şimal qütbündə yeni ticarət yollarının axtarışındadır. Rusiya bölgəyə səsdən sürətli raketlər cəlb edib. Bildirilir ki, Böyük Britaniya Rusiyanın bölgədəki hərbi fəaliyyətindən narahatdır və Moskvaya qarşı ittifaq qurmaq axtarışındadır.

“Çin isə sanksiyalara görə, çətinliklə üzləşən Rusiyaya dəstək verməklə şimal qütbündə nüfuzunu ortaya qoyur. Çinin şimal qütbündə ərazi iddiası olmadığına görə, bölgədə mövcud olmaq üçün Rusiyaya maddi dəstək verir” - deyə hesabatda bildirilir.

