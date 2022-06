4 ildə orta aylıq əməkhaqqı 41% artıb

Son 4 ildə minimum əməkhaqqı 2,3 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 41% artıb. 4 ildə minimum əməkhaqqı 2,3 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 41% artıb.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumat görə, ölkəmizdə son 4 ildə aparılan ardıcıl köklü sosial islahatların mühüm bir istiqaməti də əməkhaqlarının artırılması olub.

Həmin dövrdə minimum əməkhaqqı 2,3 dəfə artırılaraq 300 manata çatdırılıb. Orta aylıq əməkhaqqı 41% artaraq 768 manata, median əməkhaqqı 85% artaraq 410 manata çatıb.

Minimum əməkhaqqının və median əməkhaqqının orta aylıq əməkhaqqına nisbətləri müvafiq olaraq 24%-dən 40%-ə və 41%-dən 53%-ə yüksəlib.

