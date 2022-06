“Rusiya taxıl məhsullarını təkcə “dost” ölkələrə satacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Dmitri Patruşev açıqlama verib. O bildirib ki, beynəlxalq bazarlarda tədarük və maliyyə hesablamaları ilə bağlı çətinliklər var. “Taxıl məhsullarımızı xarici bazarlara çıxaracağıq. Lakin bizə dost olan və bizim üçün çətinliklər yaratmayan ölkələrə satacağıq” - deyə nazir bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.