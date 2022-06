Azərbaycanda vaksin pasportları nə vaxt ləğv olunacaq? - AÇIQLAMA

"Hazırda bir sıra ölkələrdə sərtləşdirilmiş karantinlər yumşalmağa doğru gedir. Azərbaycanda da maska tələbi artıq götürülüb. COVİD pasportu ilə bağlı isə ÜST-ün göstərişi var ki, ölkələrdə vaksin olunanların sayı 70 faiz olmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açılqmanı "ARB24"də yayımlanan "İş vaxtı"verilişində qonaq olan həkim Zakir Quliyev bildirib.

Ekspert əlavə edib ki, Azərbaycanda 70 faiz əhalinin vaksinasiya olunmasına az qalıb: "İstənilən ideal rəqəmlərə yaxınlaşarkən COVİD pasportunun ləğvi prosesi reallaşacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.