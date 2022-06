Vətən müharibəsi iştirakçısı qəzada öldü

Vətən müharibəsi iştirakçısı avtomobil qəzasında ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə iyunun 16-sı saat 5 radələrində paytaxtın Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Şəmkir rayon sakini A.Aslanovun idarə etdiyi “Ford Transit” və Bakı şəhər sakini E.Ağayevin idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə A.Aslanovun sərnişini, Kürdəmir rayon sakini Yolçu Əhmədov hadisə yerində ölüb.

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Y.Əhmədov Vətən müharibəsi iştirakçısı olub. O, “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.