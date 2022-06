Yaponiyanın hakim Liberal Demokrat partiyası illik müdafiə büdcəsini 10 trilyon yeniyə (80 milyard dollara) çatdırılmasını təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Yaponiya suverenliyini müdafiə etmək üçün müdafiə büdcəsini artırmalıdır. Bildirilir ki, bu büdcə Yaponiyanın özünü müdafiə etməkdə nə qədər qərarlı olduğunu sübut edir.

“Suverenliyimizi müdafiə edə bilməsək iqtisadiyyatımız da digər şeylər də olmayacaq” - açıqlamada bildirilir.

