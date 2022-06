Kişilərin ağlını başından alan tanınmış qadın cəsus imiş - FOTOLAR

Rusiyada yaşayan 33 yaşlı “Katya” ləqəbli Yekaterina Zavalişina adlı tanınmış rəqqas kəşfiyyat tərəfindən nəzarətə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqas “cəsusluq” və “vətənə xəyanət” etməkdə ittiham edilir. Məlumata görə, rəqqas İsveçrəyə qaçmaq istəyərkən Moskvada nəzarətə alınıb. Yekatirina dövlət sirrlərini xarici ölkə nümayəndələrinə ötürməkdə ittiham edilir. Rəqqasın dövlət sirrlərini hansı ölkə ilə paylaşdığı açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Yekatirina yaxşı rəqs etməsi ilə tanınmış şəxsə çevrilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.