Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyaddakı mağazalarda üzərindəki göy qurşağı rənglərinin olduğu oyuncaqların satılmasına qadağa qoyulub.

Metbuat.az “Guardian” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, homoseksuallıqla mübarizə çərçivəsində mağazalardakı bu rənglərdə olan bütün oyuncaqlar və geyimlər yığışdırılır. Ticarət Nazirliyinin məlumatına görə, göy qurşağı rənglərindəki məhsullar islam inancına və cəmiyyətin əxlaqına ziddir. Belə oyuncaqlar homoseksuallığı təşviq edir.

