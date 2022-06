Avropa Komissiyası Ukraynaya Avropa Birliyinə üzvlüyünə namizəd statusu verilməsi üçün təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen açıqlama verib. O bildirib ki, bunun üçün Ukrayna bəzi islahatlar etməlidir. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Avropa dəyərlərinə və standartlarına uyğun yaşamaq istədiyini açıq şəkildə ortaya qoyub.

