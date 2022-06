Azərbaycan gözəli Türkiyənin reytinqli serialı “Arka Sokaklar”da rol alıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, “Miss Azerbaijan 2020” müsabiqəsinin qalibi olmuş Banu İslam Şucai serialın son bölümündə işə götürülən və işləmək məcburiyyətində qalan Olqa adlı obrazı canlandırıb.

Qeyd edək ki, azərbaycanlı gözəl yaxın vaxtlarda daha 2 filmdə çəkiləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.