“Ruslar sürətli qələbə qazanacaqlarına inandıqları üçün Ukraynada irəliləməyə başladılar. Lakin bu, ruslar üçün pusqu idi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bolqarıstanlı ekspert, beynəlxalq araşdırmaçı jurnalist Kristo Qrozev belə açıqlama verib. O bildirib ki, ukraynalı hərbçilər rusları irəli buraxandan sonra onları arxadan vurmağa başlayıb. Ekspertin sözlərinə görə, rusların müharibənin ilk həftələrində çox sayda itkilər verməsinin səbəbi bu olub. Jurnalistin sözlərinə görə, ruslar artıq bu səhvləri təkrarlamır və Ukraynada planlarını dəşiyib.

