Rusiyanın işğalı altında olan Zaporojye və Herson şəhərlərində anadan olan uşaqlara birbaşa rus pasportu veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Rusiya mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, yeni dünyaya gələn körpələr birbaşa Rusiya vətəndaşı olacaq. Qərar fevral ayının 16-dan sonrakı dövrü əhatə edir. Sakinlərə Rusiya vətəndaşlığının verilməsi üçün isə fevral ayının 24-dən sonrakı tarix əsas götürüləcək.

Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynada hərbi əməliyyatlara fevralın 24-də başlayıb.

