"Qazaxıstan böyük Avrasiya tərəfdaşlığının yaradılmasına müsbət münasibət bəsləyir. MDB belə meqalayihənin həyata keçirilməsi üçün ən uyğun bazaya çevrilə bilər".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev SPİEF-2022-nin plenar iclasında deyib.

"Bu konsepsiya regional təşkilatların bərabərhüquqlu əməkdaşlığı üçün ümumi məkanın yaradılmasına yönəldiləcək", - Tokayev bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.