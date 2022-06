“Gürcüstan mütləq Avropa İttifaqının üzvü olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gürcüstan xarici işlər naziri İlya Darçiaşvili keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası bugünkü tövsiyəsi ilə Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olması perspektivinin geri dönməz reallıq olduğunu ilk dəfə rəsmən təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.