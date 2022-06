Ukrayna ordusu Xarkov vilayətinin İzyum rayonunun Dmitrovka kəndini Rusiya hərbçilərindən geri alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı feysbukda məlumat yayıb.

Həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə hücum cəhdi də dəf edilib.

Xatırladaq ki, iyunun 16-da Rusiya hərbçiləri Xarkov vilayətini yenidən atəşə tutub, iki nəfər yaralanıb. Ümumilikdə, son sutka ərzində rayonda azı 10 fərdi evə ziyan dəyib, məktəb və yaşayış binası dağılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.